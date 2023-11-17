"Забудьте о двух государствах!" Политики Израиля и Палестины схлестнулись на нашем ТВ

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Спички - не игрушка

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На России-24 в популярном "Международном обозрении" решили устроить некое подобие перехлеснутого разговора между Коби Михаэлем, научным сотрудником Иерусалимского института стратегии и безопасности и Мустафой Баргути, Главой палестинской национальной инициативы.

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