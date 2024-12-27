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Царьград

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Осужденный за коррупцию бывший мэр Владивостока Пушкарев отправился в зону СВО

Осужденный за коррупцию бывший мэр Владивостока Пушкарев отправился в зону СВО

Стало известно, что еще один бывший чиновник решил искупить свою вину перед обществом и государством с оружием в руках.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Да состряпали дело, что бы бизнес отжать, об этом все Приморье знает.
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