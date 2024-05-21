Либерализм стал терроризмом

REUTERS/Antonio Bronic Глубоко либероидный с тех пор, как Горбачёв это разрешил, писатель Анатолий Наумович Аронов (по матери – Рыбаков) открытым текстом хвастался тем, что в цикле романов "Дети Арбата" приписал Иосифу Виссарионовичу Джугашвили весьма преступные фразы.