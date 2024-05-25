Посол Антонов: руководство США не задумывается о будущем отношений с Россией

Посол Анатолий Антонов РФ указал, что США одобрили отправку 58-го пакета военной помощи именно в тот день, когда РФ однозначно заявила о приверженности переговорам по урегулированию украинского конфликта.
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