Минэкономики ФРГ: «Роснефть» начала продажу немецких активов

Экономическое ведомство Федеративной Республики Германия поделилось сведениями о том, что руководство зарегистрированного в Российской Федерации предприятия «Роснефть» приступило к проведению сделок, в ходе которых продаются находящиеся в стране активы.
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