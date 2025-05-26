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  • Егор Горшков
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НСИС запустил линейку индивидуальных коэффициентов по объектам и субъектам страхования

НСИС запустил линейку индивидуальных коэффициентов по объектам и субъектам страхования

Как отметила заместитель генерального директора НСИС Ольга Мордкович, страховая компания теперь сможет получать данные о том, что проверяемый водитель ранее многократно фигурировал в страховых случаях в качестве страхователя или собственника, а страхователь и собственник его авто в свою очередь многократно фигурировали в ДТП в других ролях.

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