Росгвардейцы провели занятия для детей в лагере «Северный Артек»

Военнослужащие отряда специального назначения «Ратник» Управления Росгвардии по Архангельской области провели занятия для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Северный Артек» в рамках акции «Каникулы с Росгвардией».
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