Ключ от Mercedes GLS 350 D

﻿﻿Стоимость ремонта подержанной машины?! Ха-ха-ха, почему бы и нет?) Начните с чего-то вроде этого. Что это за ключ? Что за фигня происходит? ! Да, судя по профилю и постам, какое отношение я имею к машинам и роду своей деятельности)) Но это случается (контакт).