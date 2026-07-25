ВСУ для передвижений в Сумской области ищут ВАЗы для маскировки под гражданских

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что украинские оккупанты предпочитают выбирать российские автомобили ВАЗ для передвижения в Сумской области, чтобы маскироваться под гражданских лиц.
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