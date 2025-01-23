Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    У нас гражданство направо и налево,бери кому не лень,особенно таджикам.Первый пошел: аме...
  • Sergiy Che
    Да мне пох на все "шашечки" на которых уехала крыша тупого Герасименки, который уже за пиндосских журнализдок сраку с...«Трамп, проснись,...
  • Регина Толстоброва
    Наверное Трамп прав. Но его затаскают по судам. свобода у них дороже всего.Первый пошел: аме...

В Еврокомиссии призвали к затягиванию украинского конфликта

В Еврокомиссии призвали к затягиванию украинского конфликта

Шестидесятивосьмилетний Андрюс Кубилюс по кличке Кубик - персонаж известный, русофоб эталонный. Отпрыск советского литературного критика Витаутаса Кубилюса (член Союза писателей Литовской ССР с 1956 года) и советского литературоведа Янины Жекайте, членов КПСС, которые в конце 1980-х моментально превратились в махровых антисоветчиков и пылких литовских националистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх