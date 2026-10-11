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«Это было ужасно»: из-за подземных толчков объявлено чрезвычайное положение

Правительство Панамы объявило чрезвычайное положение в субботу, поскольку последствия двух мощных землетрясений, которые потрясли страну, сотрясали населенные пункты в течение нескольких часов.

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