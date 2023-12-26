Антидемократический сентимент

Olegus

«Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам». Джордж Бернард Шоу «При демократии и умный и глупый имеет один голос, но так как глупых всегда больше, чем умных, то демократия – это власть дураков». Генрик Ибсен Эдвард Бернейс «Пропаганда» «Демократия – мечта глупцов, ложь, которая служит лишь для того, чтобы рабочие – этот вьюченный скот – не бунтовали. Когда они стонали под бременем нужды и непосильного труда, их уговаривали терпеть и нужду, и труд и кормили баснями о царстве небесном, где бедные будут счастливы и сыты, а богатые и умные – гореть в вечном огне. Ох, как умные смеялись! А когда эта ложь выдохлась и у людей возникла мечта о демократии, умные постарались, чтобы она так и осталась мечтой, только мечтой. Миром владеют сильные и умные». Джек Лондон «Народовластие (т.е. демократия) всегда гибельно… Пастырь ответственен пред Богом, народовластие же всегда безответственно и есть грех, бунт против Божеских установлений». Митрополит Питирим Петроградский «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». Иосиф Сталин