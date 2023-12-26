Насмотревшись на западных лидеров и их действия, решил сделать лирическое отступление относительно пользы и эффективности демократии.
Антидемократический сентимент
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ВА
Василий Анатольевич Коченов
Власть вообще дело такое... Демократия плохо, а что лучше? Придурков во власти хватало при любой форме правления
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18 час.
Olegus
«Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам». Джордж Бернард Шоу «При демократии и умный и глупый имеет один голос, но так как глупых всегда больше, чем умных, то демократия – это власть дураков». Генрик Ибсен Эдвард Бернейс «Пропаганда» «Демократия – мечта глупцов, ложь, которая служит лишь для того, чтобы рабочие – этот вьюченный скот – не бунтовали. Когда они стонали под бременем нужды и непосильного труда, их уговаривали терпеть и нужду, и труд и кормили баснями о царстве небесном, где бедные будут счастливы и сыты, а богатые и умные – гореть в вечном огне. Ох, как умные смеялись! А когда эта ложь выдохлась и у людей возникла мечта о демократии, умные постарались, чтобы она так и осталась мечтой, только мечтой. Миром владеют сильные и умные». Джек Лондон «Народовластие (т.е. демократия) всегда гибельно… Пастырь ответственен пред Богом, народовластие же всегда безответственно и есть грех, бунт против Божеских установлений». Митрополит Питирим Петроградский «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». Иосиф Сталин
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17 час.
Misha Glusch
демократия - это власть американского народа, да токо ху... им!
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17 час.
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