Закон, порядок, государство

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В зоне СВО состоялись праздничные мероприятия по случаю 32-летия со дня создания батальона МТО ВДВ

В зоне СВО состоялись праздничные мероприятия по случаю 32-летия со дня создания батальона МТО ВДВ

Перед военнослужащими выступил с концертной программой ансамбль Тульского соединения Воздушно-десантных войск, который входит в состав фронтовой творческой бригады профессиональных артистов.

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