Защищенный смартфон iiiF150 R2022 выходит на Aliexpress по акционной цене

Как только люди слышат слова «защищенный смартфон», в их воображении предстает некий «кирпич». И это, чаще всего, соответствует истине — защищенные смартфоны собирают на медленных и малопроизводительных чипах, выставляя напоказ именно защищенность.
Как только люди слышат слова «защищенный смартфон», в их воображении предстает некий «кирпич». И это, чаще всего, соответствует истине — защищенные смартфоны собирают на медленных и малопроизводительных чипах, выставляя напоказ именно защищенность.
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