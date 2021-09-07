Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    "... информацию о связях в кубическом миллиметре мозга в височной доле" - молодцы ребята! Височные доли - одни из сам...Ученые разработал...
  • Россиянин
    Надо внедрять роботы автомобили с сетевым ИИ и с возможностью взять управление оператору дистанционно. На сложных уча...Новая технология ...
  • Владимир Акулов
    УМНЫЕ РАКЕТЫ /// 27 сентября 2017г. с российской подводной лодки запустили ракету 3М-30 "Булава"... Ракета подняла...«Ростех» готовит ...

Защищенный смартфон iiiF150 R2022 выходит на Aliexpress по акционной цене

Защищенный смартфон iiiF150 R2022 выходит на Aliexpress по акционной цене

Как только люди слышат слова «защищенный смартфон», в их воображении предстает некий «кирпич». И это, чаще всего, соответствует истине — защищенные смартфоны собирают на медленных и малопроизводительных чипах, выставляя напоказ именно защищенность.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх