Вооруженные силы России в ответ на массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, которые использовались преступным киевским режимом.
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