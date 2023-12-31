Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

ВС РФ поразили центры принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Вооруженные силы России в ответ на массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, которые использовались преступным киевским режимом.

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