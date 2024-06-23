Почему на Чёрном море нет приливов и отливов и можно ли ослабить кашель леденцами: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Почему на Чёрном море нет приливов и отливов? Есть, но слабые. В Чёрном море приливы возникают независимо от Мирового океана, поскольку приливные волны не проходят через узкие проливы Босфор и Дарданеллы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии