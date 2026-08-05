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**NQ Notes from Recent High Frame Price Action 8/5**

**NQ Notes from Recent High Frame Price Action 8/5**

**NQ Notes from Recent High Frame Price Action 8/5** E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 EthicalxTrader **NQ Notes from Recent High Frame Price Action 8/5** * NQ successfully completed the breakout above the multi-month descending trendline and pushed through the major **29,955** resistance during today's session.

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