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Куман о Евро-2024: «Этот чемпионат хорош, не было ни одного матча, который бы мне не понравился. 9 из 10, что я видел, развлекли меня»

Куман о Евро-2024: «Этот чемпионат хорош, не было ни одного матча, который бы мне не понравился. 9 из 10, что я видел, развлекли меня»

Завтра сборная Нидерландов сыграет с австрийцами в 3-м туре группы D. «За каждым матчем Австрии интересно наблюдать.

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