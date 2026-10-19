Кадры из Киева - дважды за сутки в городе звучала воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы насчитали минимум восемь баллистических ракет, к ним добавились крылатые ракеты и реактивные "Герани".
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