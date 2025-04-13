ПК-комплектующие и консоли не подорожают: полупроводники попали в список ис...

ПК-комплектующие и консоли не подорожают: полупроводники попали в список исключений повышенных пошлин СШАПравительство США выпустило указ, из которого стало известно о том, что чипы, полупроводники и ряд других компонентов, которые используются для производства ПК-комплектующих и консолей, были добавлены в список исключений – на них не будут распространяться… источник.
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