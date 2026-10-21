Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают эффективно противостоять украинским дронам, а ответные удары уже давно наносят колоссальный ущерб инфраструктуре противника, заявил в эксклюзивном комментарии aif.
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