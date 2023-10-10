Израиль заявил о поражении более чем 200 объектов в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила во вторник, 10 августа, что за минувшую ночь ее самолеты нанесли авиационные удары по более чем 200 объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС и "Исламскому джихаду" (террористическая организация, запрещенная в РФ).