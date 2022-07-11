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Мать хочет съехаться с мужчиной, но дочь против: «Буду тогда выставлять твоего друга из квартиры с помощью полиции!»

Мать хочет съехаться с мужчиной, но дочь против: «Буду тогда выставлять твоего друга из квартиры с помощью полиции!»

— …Я такого не понимаю, зачем это надо, вот зачем? – нервничает тридцатидвухлетняя Варвара. – Маме шестьдесят один год, этому ее, с позволения сказать, кавалеру – почти шестьдесят четыре! Какое-то время они общались, по театрам ходили, в парке гуляли, мама на дачу к нему ездила, цветочки там сажала, праздники вместе отмечали: и Новый год, и восьмое марта, и дни рождения… А тут мама звонит мне и заявляет – знаешь, мол, дочка, Виктор Тимофеевич переезжает ко мне, мы решили жить вместе, ты же не против? Я чуть кофе не подавилась, который пила в тот момент.

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