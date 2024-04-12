Зрители из СССР будут в пролете: угадайте советские мультфильмы и фильмы про космос, которыми засматривались в детстве

Что вы продемонстрируете — фантастическую дремучесть или космически глубокие познания вершин родного кинематографа? фото: YouTubeВ России 12 апреля отмечается не только то, что до майских праздников осталось девятнадцать земных суток (по альтернативному суткоисчислению — двадцать), но и День космонавтики.
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