Скрытая угроза: Турция и Штаты потихоньку прибирают Абхазию к рукам

Андрей Павлов

"..вкладывает средства в развитие региона, а не в лояльность отдельных политиков.." Правильно. А Запад вкладывает средства в лояльность отдельных политиков и воспитание молодняка, а не в развитие регионов, и практически всегда нас переигрывает. Причем средств уходит у них меньше, чем у нас в развитие. И местные баи-беи в развитых НАМИ регионах успешно действуют в западных интересах. Наша внешняя политика прям загляденье.