Заноза
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Заноза

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Скрытая угроза: Турция и Штаты потихоньку прибирают Абхазию к рукам

Скрытая угроза: Турция и Штаты потихоньку прибирают Абхазию к рукам

Как страны НАТО выживают нас из республики, где находится российская военная база Дмитрий Родионов  Материал комментируют: Александр Аверин   Алексей Албу   Владимир Блинов   «Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников — Абхазию и Южную Осетию.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну ты тоже диванный, а чего тут делаешь, прогуливаешься!
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20 час.
Андрей Павлов
&quot;..вкладывает средства в развитие региона, а не в лояльность отдельных политиков..&quot; Правильно. А Запад вкладывает средства в лояльность отдельных политиков и воспитание молодняка, а не в развитие регионов, и практически всегда  нас переигрывает. Причем средств уходит у них меньше, чем у нас в развитие. И местные баи-беи в развитых НАМИ регионах успешно действуют в западных интересах. Наша внешняя политика прям загляденье.
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20 час.
Игорь Максаков
А ты кого здесь представляешь, наверно с башенного крана с кабины крановщика, пока груз цепляют, верещишь тут? Ну и деловой ты.
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16 час.
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