Уничтожение ЗРК Patriot на Полтавщине "Искандером" стало последней каплей: Нардеп слила секреты генштаба о пехоте и ПВО

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Царьград

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Спражня хай сама ийдэ на фронт и там командуе,ежели вона знаэ як.....ДБ!
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13 час.

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