Почему стал возможен аншлюс Австрии

Разбираемся в исторических перипетиях.Жители Австрии встречают германские войска. фото: wikipedia.org--> 85 лет назад, 13 марта 1938 года случилось событие, которое многие считают началом Второй мировой войны – Германия присоединила к себе Австрию.
Разбираемся в исторических перипетиях.Жители Австрии встречают германские войска. фото: wikipedia.org--> 85 лет назад, 13 марта 1938 года случилось событие, которое многие считают началом Второй мировой войны – Германия присоединила к себе Австрию.
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