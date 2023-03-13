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Почему стал возможен аншлюс Австрии

Почему стал возможен аншлюс Австрии

Разбираемся в исторических перипетиях.Жители Австрии встречают германские войска. фото: wikipedia.org--> 85 лет назад, 13 марта 1938 года случилось событие, которое многие считают началом Второй мировой войны – Германия присоединила к себе Австрию.

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