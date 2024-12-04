Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 4 декабря

4 декабря Владимирская область встретит облачную погоду с небольшими осадками в виде мокрого снега. Жителям рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда, а также не забывать тепло одеваться в условиях зимнего настроения, которое уже чувствуется в воздухе.