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Владимирские новости

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Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 4 декабря

Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 4 декабря

4 декабря Владимирская область встретит облачную погоду с небольшими осадками в виде мокрого снега. Жителям рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда, а также не забывать тепло одеваться в условиях зимнего настроения, которое уже чувствуется в воздухе.

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