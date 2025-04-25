Sohu: Путин проучил Японию за ее провокацию с Дальним Востоком

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. В ближайшем будущем Япония планирует провести военные маневры вблизи Дальнего Востока, что, по мнению российской стороны, способствует росту потенциальных угроз для страны.
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