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Витамин D: новые рекомендации, которые стоит знать каждому

Витамин D: новые рекомендации, которые стоит знать каждому

Рекомендации уточняют оптимальные уровни потребления витамина D для различных групп населения. Для большинства здоровых людей суточная норма составляет 600 МЕ, однако определённые группы, включая беременных женщин, детей и подростков в возрасте от 1 до 18 лет, пожилых людей старше 75 лет и лиц с предиабетом, могут нуждаться в повышенном потреблении этого витамина.

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