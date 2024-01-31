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Садальский раскрыл неожиданную причину несчастья сбежавших звезд

Садальский раскрыл неожиданную причину несчастья сбежавших звезд

Облив грязью Россию и сбежав за границу, многие некогда популярные звезды теперь сидят без работы. Так, Рената Литвинова, которая гремела на всю страну главными ролями, сейчас прозябает в Париже, и о ее премьерах ничего не слышно.

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