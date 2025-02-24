Водителям придется пересдавать на права: замена начнется с 1 марта 2025 года Ольга БезродняяС 1 марта 2025 года вступят в силу новые правила, по которым водителей с многолетним стажем обязуют пересдавать водительские права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии