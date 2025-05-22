В списке военачальников РККА, обеспечивших победу над фашизмом, имя Собенникова стоит особняком В наградном листе к ордену «Красное Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.
Несломленный
Комментарии
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Владислав Владислав
Признанием его заслуг стала свобода Родины от фашистов! Фротовики так мыслили в основном.
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2 д.
Михаил Васильев
Нет должности начальник дивизии, а есть командир дивизии!
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2 д.
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