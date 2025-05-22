Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    По приказу "выдающегося агронома" тов. Хрущёва в СССР был завезён борщевик! Уже сколько лет этот борщевик отравляет п...Отчим города
  • Владимир Негода
    "враги народа '' было правильным решением в свое время , это нужно и сейчас ввести ..... а судей надо всенародным гол...Все гуще и гуще з...
  • Лариса Голубицкая
    Сколько же боли,слёз,крови перенесли наши деды! Сколько же в них было силы воли,духа,упёрства,ненависти к нацистам! С...Расстрелянные в л...

Несломленный

Несломленный

В списке военачальников РККА, обеспечивших победу над фашизмом, имя Собенникова стоит особняком    В наградном листе к ордену «Красное Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Признанием его заслуг стала свобода Родины от фашистов! Фротовики так мыслили в основном.
Ответить
2 д.
Михаил Васильев
Нет должности начальник дивизии, а есть командир дивизии!
Ответить
2 д.
наверх