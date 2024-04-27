В ЯНАО 46% мужчин собрались устроить шашлыки на майские праздники

Выезд на шашлыки на майские праздники запланировали 46% мужчин из ЯНАО. Причем желание устроить посиделки на природе сильно зависит от кошелька и семейного сатуса — такой отдых чаще планируют женатые ямальцы и люди с более высокими зарплатами, следует из опроса исследователей сервиса SuperJob.