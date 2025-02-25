«На коротком поводке»: Мерц приступил к низложению Шольца

Едва избирком подвёл официальные результаты выборов в бундестаг, как их триумфатор Фридрих Мерц дал четко понять пока что исполняющему обязанности канцлера Олафу Шольцу, что в ближайшие месяцы ему придется считаться с его вероятным преемником, пишет таблоид «Бильд».