«На коротком поводке»: Мерц приступил к низложению Шольца

Едва избирком подвёл официальные результаты выборов в бундестаг, как их триумфатор Фридрих Мерц дал четко понять пока что исполняющему обязанности канцлера Олафу Шольцу, что в ближайшие месяцы ему придется считаться с его вероятным преемником, пишет таблоид «Бильд».
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