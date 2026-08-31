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Происшествия

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В Оренбургской области полицейские провели для будущих первоклассников профилактическое мероприятие по Правилам БДД

В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» объединились с представителями Орского машиностроительного завода и провели для будущих первоклассников профилактическое мероприятие по Правилам БДД.

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