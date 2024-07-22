Госдума обсудит новый режим высылки мигрантов

Госдума 23 июля планирует рассмотреть проекты законов о введении режима высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России, и о праве правоохранительных органов принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС.