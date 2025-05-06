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Пощечина от Кремля. Маневр Путина перед парадом Победы разозлил Евросоюз

Пощечина от Кремля. Маневр Путина перед парадом Победы разозлил Евросоюз

День Победы, отмечаемый в России 9 мая, в этом году привлекает особенно много внимания. Причиной тому – размах торжественных мероприятий.

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