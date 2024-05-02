«Заморозки и снег»: синоптики предупреждают свердловчан о холодном мае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая, ФедералПресс. Начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк рассказала, что свердловчанам не стоит надеяться на теплый май.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии