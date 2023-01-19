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Среди районов Челябинска выберут лучший по работе с молодежью

Среди районов Челябинска выберут лучший по работе с молодежью

«Глав.Индекс» опубликовал новый опрос. Сегодня экспертный телеграм-канал определяет, в каких районах областного центра наиболее эффективно выстроена молодежная политика.

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