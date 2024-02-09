МИД Германии: Бербок не знала, что ее дед был убежденным нацистом

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не была ознакомлена с архивными документами, из которых следует, что ее дед являлся убежденным нацистом, пишет Bild.
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