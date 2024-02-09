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МИД Германии: Бербок не знала, что ее дед был убежденным нацистом

МИД Германии: Бербок не знала, что ее дед был убежденным нацистом

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не была ознакомлена с архивными документами, из которых следует, что ее дед являлся убежденным нацистом, пишет Bild.

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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Яблоко от яблони не далеко падает&quot;, а &quot;от осинки не родятся апельсинки&quot;!
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Клоунада, все она знала, сборище нацистов во главе Шольца
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14 час.

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