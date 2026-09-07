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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о том, считает ли себя лучшим в мире: «Всегда! Но все субъективно – есть и те, кто не согласен. Хороший год, чтобы выиграть «Золотой мяч», но голосовать будут журналисты»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, считает ли он себя лучшим футболистом мира.

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