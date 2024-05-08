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Восточная закуска, за которой стоят очереди в Стамбуле: вкуснее пиццы и шаурмы одновременно. Простой рецепт

Восточная закуска, за которой стоят очереди в Стамбуле: вкуснее пиццы и шаурмы одновременно. Простой рецепт

Признаться, рецепт этой необычной закуски мы подсмотрели в дорогом стамбульском отеле, где к шеф-повару всегда стояли длинные очереди.

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Комментарии
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А
Алексей
Вы как рецепт &amp;quot;подсмотрели&amp;quot;?Вас пустили на кухню,Вам рассказали и показали???
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27 мин.

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