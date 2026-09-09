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На Южном Урале нашли девять новых Аркаимов

На Южном Урале нашли девять новых Аркаимов

На Южном Урале нашли девять новых Аркаимов В 1987 году археологи Челябинского государственного университета, готовясь к затоплению территории под строительство водохранилища, сделали открытие, которое перевернуло представление об истории Евразии - они нашли Аркаим.

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