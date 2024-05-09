Захарова назвала Зеленского «выродком» и раскритиковала Санду за политику «с экспериментами Третьего рейха»

Официальный представитель МИД РФ “прошлась” по главам Украины и Молдовы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «выродком», который предал свой народ и своего деда, сражавшегося с фашизмом в период Великой Отечественной войны.
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