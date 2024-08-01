Путин поручил создать единое научно-технологическое пространство в рамках БРИКС

Страны СНГ и БРИКС будут стремиться к формированию единого научно-технологического пространства. Об этом следует из перечня поручений, данных Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
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