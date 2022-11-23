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Джа Морэнт, Джереми Сохан и Кеньон Мартин – в Топ-20 данков пятой недели регулярки НБА

Джа Морэнт, Джереми Сохан и Кеньон Мартин – в Топ-20 данков пятой недели регулярки НБА

НБА представила подборку лучших данков пятой недели регулярного чемпионата. Топ-20 возглавили Джа Морэнт («Мемфис»), Джереми Сохан («Сан-Антонио») и Кеньон Мартин-младший («Хьюстон»).

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