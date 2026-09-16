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Царьград

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Профсоюз моряков заявил о риске взрыва на обесточенном "Анадыре"

Профсоюз моряков заявил о риске взрыва на обесточенном "Анадыре"

Профсоюз моряков Владивостока предупреждает об опасности на теплоходе "Анадырь", находящемся в Амурском заливе с декабря 2024 года.

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