Высокие цены нефти и газа добивают нефтехимическую отрасль Европы. Руководители компаний говорят, что производство пластика в ЕС никогда не восстановится.
В ЕC умирает нефтехимия
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Очень хотелось бы того, что описывает Автор. Но верится с трудом. Ведь реально они должны когда-то уже "пожать плоды" своей русофобии и идиотизма своих лидеров. Но ! Запад загнивает с начала 20 века, как нам "долбили" в мозги еще в СССР. Но СССР уже нет, а Запад все никак не может окончательно загнуться. Видимо, запас прочности там накоплен повыше, чем у СССР. Поэтому расслабляться в надежде на слабость Запада - не стоит. И слушать нашу пропаганду надо осторожно. Уж слишком много там вранья и недоговоренности....
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7 час.
сергей новичихин
Там скоро умрет ВСЕ .
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5 час.
сергей новичихин
. МЫ ЕЩЕ И ГАЗ ИМ НЕ ПЕРЕКРЫВАЛИ.ОНИ ЖИЛИ НА РАЗВОДАХ И ГРАБЕЖАХ РОССИИ ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ . А СЕЙЧАС ИЗ ЗА ЭТОГО И ВОЙНА... ПОТОМУЧТО В.В. ПУТИН И НАРОД ПОСТАВИЛИ СЧЕТЧИКИ ВСЕМ НА ТРУБЫ ВЫГНАЛИ ЧУБАЙСА И ВСЯ ЕВРОПА СЕЙЧАС СКОРО ПРЧМ ОППА.
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5 час.
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