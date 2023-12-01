В ЕC умирает нефтехимия

ЮВ

Юрий Во

Очень хотелось бы того, что описывает Автор. Но верится с трудом. Ведь реально они должны когда-то уже "пожать плоды" своей русофобии и идиотизма своих лидеров. Но ! Запад загнивает с начала 20 века, как нам "долбили" в мозги еще в СССР. Но СССР уже нет, а Запад все никак не может окончательно загнуться. Видимо, запас прочности там накоплен повыше, чем у СССР. Поэтому расслабляться в надежде на слабость Запада - не стоит. И слушать нашу пропаганду надо осторожно. Уж слишком много там вранья и недоговоренности....