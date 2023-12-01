БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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В ЕC умирает нефтехимия

В ЕC умирает нефтехимия

Высокие цены нефти и газа добивают нефтехимическую отрасль Европы. Руководители компаний говорят, что производство пластика в ЕС никогда не восстановится.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Очень хотелось бы того, что описывает Автор. Но верится с трудом. Ведь реально они должны когда-то уже &quot;пожать плоды&quot; своей русофобии и идиотизма своих лидеров. Но ! Запад загнивает с начала 20 века, как нам &quot;долбили&quot; в мозги еще в СССР. Но СССР уже нет, а Запад все никак не может окончательно загнуться. Видимо, запас прочности там накоплен повыше, чем у СССР.  Поэтому расслабляться в надежде на слабость Запада - не стоит. И слушать нашу пропаганду надо осторожно. Уж слишком много там вранья и недоговоренности....
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7 час.
сергей новичихин
Там скоро умрет ВСЕ .
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5 час.
сергей новичихин
. МЫ ЕЩЕ И ГАЗ ИМ НЕ ПЕРЕКРЫВАЛИ.ОНИ ЖИЛИ НА РАЗВОДАХ И ГРАБЕЖАХ РОССИИ ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ . А СЕЙЧАС ИЗ ЗА ЭТОГО И ВОЙНА... ПОТОМУЧТО В.В. ПУТИН И НАРОД ПОСТАВИЛИ СЧЕТЧИКИ ВСЕМ НА ТРУБЫ ВЫГНАЛИ ЧУБАЙСА И ВСЯ ЕВРОПА СЕЙЧАС СКОРО ПРЧМ ОППА.
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5 час.

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