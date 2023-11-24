Депутаты ГД приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении военных пенсий Ирэн ОрлонскаяОтставники российского государства всегда с большим нетерпением жду новостей от властей о том, что их ежемесячные выплаты от государства поднимутся.
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